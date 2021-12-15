Кызыл, 15 декабря, 2021, 14:19 — ИА Регнум. С традиционным посланием к Верховному хуралу глава Тувы Владислав Ховалыг выступит в пятницу, 17 декабря, в здании Дома народного творчества. Он представит анализ социально-экономической ситуации в регионе и обозначит круг задач на 2022 год, которые считает приоритетными.

Rtyva.ru Глава Тувы Владислав Ховалыг

Отмечается, что составлению послания предшествовали встречи с политическими партиями, общественными и некоммерческими организациями, а также активистами, от которых принимались предложения по развитию республики на предстоящий год.

Для Владислава Ховалыга это первый программный документ на посту руководителя исполнительной власти Тувы. Он считает, что послание должно отвечать запросам как можно большего круга жителей республики, общественных объединений и групп, независимо от их политической принадлежности.

Послание будет транслироваться в онлайн-режиме на официальном портале правительства Тувы, на странице главы республики в социальных сетях и на YouTube-канале телеканала «Тува-24».