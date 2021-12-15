Москва, , 14:17 — REGNUM На рекордное предложение вакансий на рынке труда в России оказали влияние несколько факторов, заявила корреспонденту ИА REGNUM HR-эксперт, Управляющий партнёр кадрового агентства «Стафф-АП» Елена Лимонова.

На ярмарке вакансий Admoblkaluga.ru

«Основная тенденция на рынке труда, которая будет набирать обороты, — молодой возраст соискателя. Это последствия так называемой демографической ямы 1990-х годов.

К примеру, кандидаты 20−25 лет не планируют искать работу надолго. Они сторонники проектной занятости, фриланса, новых профессий, которые появляются на рынке труда.

При этом многие вакансии рассчитаны именно на молодежь, а этой молодежи просто нет, рабочие места некому замещать.

Другой фактор — отток людей в регионы. Первая волна пандемии коронавируса показала, что можно работать удаленно. Она сместила большое количество экономически активного населения из столицы в регионы.

Еще один фактор, повлиявший на увеличение числа вакансий, — отток рабочей силы в лице мигрантов. Перевозить их в страну, организовывать их легальное пребывание в России в условиях ковидных ограничений стало слишком дорого и накладно для работодателей. Поэтому появился дефицит кадров в сфере строительства. ЖКХ, клининга и т. д.

В определенном смысле сложившаяся тенденция позволяет говорить о рынке соискателя в России. Чем больше требований к техническим компетенциям кандидата, уровню его квалификации, тем больше возможностей у соискателя выбирать себе работу.

В условиях борьбы за кандидатов, работодатели предлагают соискателям решение интересных задач, расширенный социальный пакет и высокий уровень дохода.

Вместе с тем будут сворачиваться профессии, которые легко автоматизировать или без которых легко можно обойтись. В этом сегменте мы можем говорить о рынке работодателя.

Сегодня на рынке труда в России наиболее востребованы специалисты в сфере медицины и лабораторной диагностики, IT, а также представители специальностей, которые раньше замещали мигранты», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на рынке труда в России в 2021 году зафиксировано рекордное количество открытых вакансий в России за семь лет (с 2014 года).

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