Киев, 15 декабря, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский правит по принципу «царствуй лёжа на боку», как в сказке Александра Пушкина. Глава президентского офиса Андрей Ермак организовывает ему победы, заявил в интервью бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко.

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Луценко отметил, что не считает Ермака шпионом, как ранее заявлял бывший депутат Верховной рады, генерал МВД Геннадий Москаль. По мнению экс-генпрокурора, Ермак — агент российского влияния, который прежде отвечал за внешний курс Киева, а теперь — за весь курс.

«Да, президент Зеленский правит по Пушкину: «царствуй лежа на боку». А господин Ермак организовывает ему победы — о чем ему регулярно докладывает, и Зеленский в это верит», — заявил Луценко украинскому изданию «Цензор.нет».

Он добавил, что главе государства следует ежедневно встречаться с десятками людей, а не только с руководителем своего офиса.

Как сообщало ИА REGNUM, Луценко также рассказал об атмосфере опасности, в которой постоянно пребывает украинский лидер.

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