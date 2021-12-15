Париж, 15 декабря, 2021, 14:17 — ИА Регнум. По данным национального института статистики и экономических исследований (INSEE), потребительские цены во Франции в ноябре выросли на 2,8%, сообщает Le Figaro.

Флаг Франции

Показатель служит базой для расчета минимальной заработной платы.

Минимальная заработная плата во Франции вырастет на 0,9% с 1 января 2022 года. Заработная плата достигнет 1604 евро в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции 2021 год стал рекордным по числу создания новых компаний.