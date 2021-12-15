Нью-Йорк, США, , 16:28 — REGNUM Американская инди-рок группа Big Thief выпустила еще две песни — No Reason и Spud Infinity — из будущего двойного альбома под названием Dragon New Warm Mountain I Believe In You. Об этом 15 декабря сообщил портал The Line Of Best Fit.

Джек Малик (Химеш Патель) и Элли (Лили Джеймс) в студии звукозаписи Цитата из к/ф «Вчера». реж Дэнни Бойл, 2019, Великобритания

Синглы No Reason и Spud Infinity следуют за ноябрьским треком Time Escaping и появятся на новом двойном альбоме группы вместе с предыдущими синглами Change, Certainity, Little Things и Sparrow. Пластинка Dragon New Warm Mountain I Believe In You станет продолжением предыдущих полноформатных работ группы U.F.O.F. и Two Hands, которые вышли в 2019 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, процесс записи альбома длился четыре сессии. 45 песен были созданы в течение пяти месяцев на студии Сэма Эвиана Flying Cloud Recordings в штате Нью-Йорк (США), в каньоне Топанга (США), у горного хребта Скалистых гор (США) и в Тусоне (штат Аризона, США). В момент сведения материала число песен на альбоме сократилось до 20 треков.

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