Оренбург, 15 декабря, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Оренбурге полицейские прокомментировали визит бойцов ОМОН на стройплощадку ЖК «Дубки». Как сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, проводилась проверка соблюдения требований миграционного законодательства.

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С 13 по 17 декабря на территории региона проходят профилактические мероприятия. Они проводятся сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии.

Правоохранители в рамках рейдов преследуют цель сохранить стабильную миграционную ситуацию, выявить трудовых мигрантов-нарушителей, а также работодателей, допускающих нарушения при привлечении на работу иностранных граждан.

Напомним, ранее в соцсети появились фотографии группы бойцов ОМОН на территории ЖК «Дубки» возле строительной площадки.