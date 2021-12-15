Калуга, 15 декабря, 2021, 15:57 — ИА Регнум. В Калужской области в 2021 году в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения был произведен капитальный ремонт двух детских поликлиник — в Людиново (Центральная межрайонная больница № 2) и в Калуге (поликлиническое отделение № 2 Детской городской больницы), сообщили 15 декабря корреспонденту ИА REGNUM в региональном профильном ведомстве

Министерство здравоохранения Калужской области

На модернизацию детских медицинские учреждений было направлено около 22 миллионов рублей. На эти средства, в рамках капремонта заменены коммуникации, электрика, пожарная сигнализация, проведен ремонт помещений.

Калужская поликлиника уже приступила к приёму пациентов, а в Людиново производится уборка помещений и монтаж мебели. Уже в январе 2022 года здесь врачи начнут приём.