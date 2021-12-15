Москва, 15 декабря, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о создании информационной системы «Единый реестр конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности», передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

ИА REGNUM Госдума

Формировать и вести реестр будет правительство РФ.

Формирование и ведение реестра позволит регулярно получать статистическую информацию о конечных получателях государственной поддержки, что будет способствовать выработке мер по повышению эффективности государственной поддержки инновационной деятельности, отмечают авторы.

Также законопроектом предусматривается, что для принятия решения о предоставлении государственной поддержки институт инновационного развития вправе с согласия конечного получателя государственной поддержки запрашивать информацию о нем из реестра, государственных и муниципальных информационных систем, информационных систем институтов инновационного развития на безвозмездной основе.

Кроме того, предполагается, что ЕГИС станет информационной системой, посредством которой Российская академия наук (РАН) будет осуществлять научно-методическое руководство деятельностью научных организаций и организаций высшего образования.

На законодательном уровне утверждаются положения о единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения.