Чита, , 14:12 — REGNUM За период с 6 по 13 декабря 2021 года в Забайкальском крае отмечен прирост цен на ряд продовольственных товаров. Как сообщает 15 декабря территориальное управление государственной статистики, больше всего подорожали капуста белокочанная свежая (4,9%) и морковь (4,7%).

Урожай капусты Александр Погожев © ИА REGNUM

Также цены выросли на: консервы фруктово-ягодные для детского питания — 3%, огурцы свежие — 2,8%, чай черный байховый — 2,7%, яйца куриные, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5−3,2% жирности — 2,6%, печенье — 1,9%, сосиски, сардельки — 1,5%, яблоки — 1,2%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности — 0,9%, свинину (кроме бескостного мяса), рис шлифованный, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, крупу гречневую — ядрицу — 0,8%, мясо кур охлажденных и мороженых, масло подсолнечное — 0,5%, колбасу вареную, маргарин — 0,3%, свёклу столовую, картофель — 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 29 ноября по 6 декабря 2021 года в Забайкальском крае прирост цен на капусту белокочанную свежую составил — 5,4%, огурцы свежие — 4,4%.

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