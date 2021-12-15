Грозный, , 14:11 — REGNUM В Чечне приняли участие в вакцинации против COVID-19 94% контингента, который был запланирован. Об этом сообщил 14 декабря вице-премьер региона Эльхан Сулейманов в ходе совещания Министерства здравоохранения России по вопросам борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Вакцинация (сс) Ю. Иванко. Mos.ru

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«На сегодняшний день в Чеченской Республике первым компонентом вакцины привито практически 710 тысяч человек, что составляет около 94% от запланированного числа. При этом среди возрастной категории 60+ процент вакцинированных составляет 81,9% от всего числа данной категории граждан, проживающих в регионе», — написал Сулейманов на своей странице в соцсети Instagram.

Напомним, в августе 2021 года власти Чечни объявили о перевыполнении плана по вакцинации. По данным минздрава, в регионе были привиты более 608 тыс. человек, что составляло около 110% от запланированных 60%. Позже в РФ заявили о необходимости для создания коллективного иммунитета привить не менее 80% населения.

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