Сана, , 14:29 — REGNUM Силы международной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли удар по столице Йемена — городу Сана в среду 15 декабря. Как сообщает телеканал Al-Masirah, подконтрольный йеменским повстанцам из движения «Ансаралла» (также известных как хуситы), под удар попали столичные районы Аль-Хафа и Аль-Сабин.

Воздушные бомбардировки Саны, Йемен fahd sadi

Ранее в командовании арабской коалиции сообщили, что в результате серии авиаударов были уничтожены два бункера, которые использовались для хранения баллистических ракет, и четыре предприятия, на которых производились беспилотники. В коалиции подчеркнули, что удар был нанесён в качестве ответной меры на ракетный обстрел саудовской территории.

«Уничтожение потенциала противника и нейтрализация ракетной угрозы требуют от нас продолжения операции для достижения всех поставленных целей» — заявили в коалиции