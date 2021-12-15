Ульяновск, , 14:08 — REGNUM В Ульяновской области в новогодние праздники работа дорожных служб будет организована в круглосуточном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Автобус Наталья Стрельцова © ИА EGNUM

На заседании штаба по комплексному развитию региона исполняющий обязанности главы минтранса Евгений Лазарев доложил, что зимой будет задействовано 289 единиц дорожной техники, в том числе 132 комбинированных, а в выходные дни предусмотрена работа в круглосуточном режиме. Соответствующие графики работ разработаны для всех пяти пять подрядных организаций.

С 31 декабря по 9 января в Ульяновской области общественный транспорт будет работать в специальном режиме. Дополнительные междугородные и пригородные рейсы предусмотрены 31 декабря и 6 января от вокзала в Ульяновске, 1 и 7 января число рейсов сократят с учётом пассажиропотока, в остальные дни междугородные рейсы будут выполняться в режиме выходного дня.

Кроме того, во время новогодних праздников через Ульяновск будут курсировать дополнительно 26 поездов дальнего следования в Москву и из Москвы.

Напомним, что для содержания федеральных трасс в Ульяновской области заготовлено 45,4 тыс. тонн противогололёдных материалов, подготовлено 13 пескобаз, 11 тёплых стоянок для техники и 11 помещений для отдыха водителей. На трассах будут работать 102 единицы дорожной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с декабря ослабили ограничительные меры: в будни до 15:00 вход во все торговые центры — без QR-кодов. Цифровые пропуска нужны для вечерних посещений ТРЦ и в выходные дни.

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