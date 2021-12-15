Варшава, , 14:08 — REGNUM Польская армия заказала четыре американских многоцелевых вертолёта Black Hawk. Об этом 15 декабря на своей странице в Twitter сообщил глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак.

Вертолет Black Hawk

По его словам, «благодаря этому заказу солдаты получат современное оборудование, а в Польше будут созданы новые рабочие места, так вертолеты будут обслуживаться на Польском авиационном заводе в городе Мелец».

Это уже второй заказ американских вертолетов Black Hawk для сил специального назначения Польши. Первый из них был сделан в январе 2019 года, а вертолеты были поставлены в армию в декабре 2019 года.