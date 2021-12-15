Москва, 15 декабря 2021, 14:08 — REGNUM Российская премьер-лига (РПЛ) получила права на проведение чемпионата России по футболу до сезона 2025/26 включительно. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Российская премьер лига
Российская премьер лига
Premierliga.ru

Отмечается, что РФС передал РПЛ права на проведение турнира. Кроме того, лига получила на возмездной основе коммерческие права до сезона 2029/30 включительно.

По предыдущему соглашению права на проведение чемпионата были у РПЛ владела до июля 2022 года.

Также сообщается, что до сезона 2025/26 включительно РФС передал Футбольной национальной лиге (ФНЛ) права на проведение чемпионата России среди команд первого и второго дивизионов. Коммерческие права на эти соревнования будут действовать до сезона 2029/30.

Напомним, РПЛ была образована в 2001 году.