Москва, , 14:08 — REGNUM Российская премьер-лига (РПЛ) получила права на проведение чемпионата России по футболу до сезона 2025/26 включительно. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Российская премьер лига Premierliga.ru

Отмечается, что РФС передал РПЛ права на проведение турнира. Кроме того, лига получила на возмездной основе коммерческие права до сезона 2029/30 включительно.

По предыдущему соглашению права на проведение чемпионата были у РПЛ владела до июля 2022 года.

Также сообщается, что до сезона 2025/26 включительно РФС передал Футбольной национальной лиге (ФНЛ) права на проведение чемпионата России среди команд первого и второго дивизионов. Коммерческие права на эти соревнования будут действовать до сезона 2029/30.

Напомним, РПЛ была образована в 2001 году.