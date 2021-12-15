Кейптаун, , 14:06 — REGNUM Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума, ранее осуждённый за неуважение к суду и затем освобожденный условно-досрочно, обязан вернуться в тюрьму. Такое решение принял Высший суд в Претории, передает 15 декабря местный телеканал SABC News.

Джейкоб Зума Kremlin.ru

«Высший суд в Претории распорядился вернуть бывшего президента ЮАР Джейкоба Зуму в тюрьму после постановления, что решение… о досрочном освобождении по состоянию здоровья было незаконным», — говорится в сообщении.

При этом в сентябре министерство исправительных учреждений (DCS) ЮАР сообщило, что 79-летний бывший президент страны был освобожден из тюремного заключения по состоянию здоровья.

Отметим, Джейкоб Зума начал отбывать 15-месячный срок лишения свободы, который он получил за неуважение к суду, в июле текущего года.