Свердловская область, 27 ноября, 2013, 16:22 — ИА Регнум. Свердловская область по показателям готовности субъектов страны к отопительному сезону находится среди стабильных регионов, где 100-процентная готовность была достигнута в запланированные сроки, и отопительный сезон начался без сбоев. Более того, регион среди тех, кто сократил задолженность за топливно-энергетические ресурсы по сравнению с началом отопительного сезона в 2012 году. Об этом сегодня, 27 ноября, заявил председатель правительства Свердловской области Денис Паслер после селекторного совещания о готовности субъектов России к зимнему периоду 2013-2014 годов, которое провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев , сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении пресс-службы и информации правительства Свердловской области.

"По итогам прошлого отопительного сезона нам удалось добиться снижения аварийности на сетях на 42%. В этом году позитивная тенденция сохранена, если в 2012 году в начальный период было допущено 91 нарушение, то в 2013 году - 60, снижение на 30%. Заметную роль в изменении ситуации играют органы государственного жилищного надзора. В этом году жилинспекцией рассмотрено более 25,5 тысячи обращений, выявлено 34 тысячи нарушений, административные штрафы составили почти 35 миллионов рублей", - рассказал о ситуации Денис Паслер.

Он также отметил, что в 2014 году количество инспекторов Государственной жилищной инспекции будет увеличено на 40%. Кроме того, результат начинают давать пилотные проекты повышения энергоэффективности систем теплоснабжения. В 2014 году на модернизацию систем наиболее проблемных муниципалитетов заложено 1,5 млр. рублей.

"Сегодня Свердловская область находится в стабильной зоне с точки зрения готовности к отопительному сезону. И необходимо этот статус поддерживать, чтобы жители области с наступлением настоящей уральской зимы не чувствовали дискомфорта. Над этим будет работать Правительство области, этим должны заниматься муниципалитеты, главы и их администрации", - подчеркнул Паслер.