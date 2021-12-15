Тбилиси, 15 декабря, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Грузии нужно стремиться к достижению энергетической независимости, заявила посол США в Грузии Келли Дегнан, выступая на Южно-кавказском форуме свободной энергетики в Батуми. Текст выступления обнародовало американское посольство в Тбилиси.

Келли Дегнан

«Обязательства Грузии по сокращению газового загрязнения и построению прозрачного, конкурентного рынка электроэнергии с нуля заслуживают высокой оценки, но нужно продолжать работу, чтобы страна достигла энергетической независимости», — сказала Дегнан.

Она призвала грузинские власти стимулировать в стране создание новых объектов, производящих возобновляемую энергию. По словам американского посла, независимость Грузии от импорта электроэнергии и газа «защитит страну от злонамеренных субъектов, которые используют энергию и газ в качестве геополитического оружия».

Стоит отметить, по данным Грузстата, в страну за десять месяцев 2021 года было импортировано 1,7 млрд кВт⋅ч. Из них более 1 млрд кВт⋅ч было поставлено из России. Также Грузия приобретает электроэнергию в Азербайджане и Турции.