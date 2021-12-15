Стокгольм, 15 декабря, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В течение зимы шведское государство заработает дополнительно семь миллиардов крон за счет высоких цен на электроэнергию. Оппозиция в лице «Умеренных» предлагает эти деньги вернуть домохозяйствам в качестве компенсации за плохо продуманную энергетическую политику. Однако в министерстве финансов Швеции данное предложение считают неразумным. Об этом 14 декабря сообщил новостной портал Omni.

Tage Olsin Правительство Королевства Швеция

Напомним, что представитель «Умеренных» по вопросам политики и экономики Элизабет Свантессон завила, что предложение ее партии приведет к росту благосостояния шведских домохозяйств на 1500—2000 крон.

«Это какой-то удивительный новый принцип, если мы будем корректировать налоги на основе краткосрочных рыночных цен. Должны быть долгосрочная перспектива и стабильность, в условиях которых, я полагаю, нужно быть очень осторожным и серьезным», — заявил министр финансов Швеции Микаэль Дамберг в интервью новостному агентству TT.

Дамберг также отказался комментировать, планирует ли правительство Швеции как-то помочь гражданам со счетами за электроэнергию, ограничившись только тем, что со следующего года в стране и так будет снижен подоходных доход.