Чита, , 14:05 — REGNUM За период с 6 по 13 декабря 2021 года в Чите дизельное топливо стало продаваться дороже на 0,2%. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает территориальная служба государственной статистики.

Контейнер с дизельным топливом succo

Также известно, что цены на бензин автомобильный марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 не изменились.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 8 по 15 ноября 2021 года в Чите марки топлива АИ-92, АИ-95, АИ-98 стали стоить дороже на 0,2%. Дизельное топливо подорожало на 1,9%.

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