15 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова главы австрийского правительства, который выступил против использования газопровода «Северный поток — 2» для решения конфликта на Украине.

Светлана Рыбина, , 16:52 — REGNUM Решение главы австрийского правительства Карла Нехаммера выступить против попыток использовать «Северный поток — 2» для решения конфликта на Украине вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 15 декабря в социальной сети Facebook.

Северный поток-2 Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия не раз заявляла, что газопровод «Северный поток — 2» носит чисто экономически взаимовыгодный характер. Он просто по определению никому угрожать не может. Только вот не все это слышат и понимают», — отмечает Николай Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что Австрия осталась практически единственным голосом разума, который доносится из Европы.

«Вот, сразу видно, что не все поддались безумному порыву! Может, Австрии чаще выступать на саммитах, тогда и экономика улучшиться, и климат оздоровиться, и Европа в целом напомнит, для чего объединилась. Уж явно не для того, чтобы повторять бредовые мысли провокаторов, своих новых членов и тех, кто так мечтает вступить в Евросоюз, но находится на окраине», — считает Юлия Б.

Карл Нехаммер Bundeskanzleramt.gv.at

Некоторые комментаторы отмечают, что своей безумной антироссийской политикой Европа добилась лишь экономического кризиса по свою душу.

«Газ дорожает только в Европе, в других странах такой радикальной тенденции нет. А Европа при этом ещё заботится об Украине в ущерб своим интересам. Вернее, конечно же, её вынуждают американцы, а противостоять они этому не могут. Вот и расхлёбывают. А Газпром продаёт — что оптом, что в розницу. Неважно, всё равно это очень выгодно. Стоимость постройки «Северного потока — 2» он давно уже отбил. Поэтому и наблюдает спокойно. Пусть Европа с Украиной закупаются по завышенным ценам, если ума нет», — пишет Tatyana E.

Часть людей полагает, что Германия стала самым ярким представителем тех стран, которые променяли свои собственные интересы на попытку угодить Соединённым Штатам Америки, желающим выдавить Россию с европейского рынка.

«Боже, что стало с Германией? Где их прагматизм? Немцы умеют считать деньги, но тут они сами себе капкан устанавливают. «Северный поток — 2» строили, а ненормальная Украина его тормозит, страшилки рассказывает, войной пугает. Ну и что? Почему Киеву нужно верить, а России нет? Зачем России вообще война с Украиной? С ума все сошли конкретно», — поделилась своим мнением Алла С.

«Австрия старается быть нейтральным государством, насколько это возможно в современной Европе, которая, наверное, полностью легла под США», — предполагает Светлана М.

Джо Байден принял участие в саммите Европейского совета It.usembassy.gov

Ряд пользователей указывает на то, что все попытки Европы вставить палки в экономические взаимоотношения с Россией приводят к тому, что все стороны начинают нести существенный ущерб, пока США смотрят на всё это со стороны и довольно потирают ручки.

«Пока политики пинаются, не давая ходу газопроводу «Северный поток — 2», жители Европы каждый день платят всё дороже за электричество и газ. Такая вот «политика» за счёт народа. Сволочи, другого слова не подберешь! Европейцам, простым жителям, вообще наплевать на «сдерживание России», им карманы этой политикой выворачивают. Как, собственно, и российским гражданам, которым вся эта санкционная политика Европы цены поднимает день за днём», — написала Elina P.

Напомним, 14 декабря немецкая газета Welt опубликовала материал, согласно которому глава австрийского правительства Карл Нехаммер выступил против попыток использовать «Северный поток — 2» для решения конфликта на Украине и выразил надежду, что газопровод всё-таки будет запущен.