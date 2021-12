Вашингтон, , 14:04 — REGNUM Нынешнее руководству Украины, которое надеется получить помощь от США в случае конфронтации с Россией, нужно не забывать опыт бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, пытавшегося провернуть нечто подобное в 2008 году. Об этом пишет журналист Эндрю Кокберн в статье, вышедшей 15 декабря в Responsible Statecraft.

Заметка на страницах портала является выдержкой из его новой книги «Военная добыча: Власть, Деньги и американская военная машина» (The Spoils of War: Power, Profit, and the American War Machine (2021)).

По его словам, представители так называемой партии войны постоянно приводят пример войны России с Грузией в 2008 году, которая была начата якобы без каких-либо провокаций со стороны Тбилиси и закончена исключительно благодаря несгибаемой решительности США. В связи с этим стоит напомнить, что же именно тогда произошло.

Тогда, как и сейчас, конфликт на фундаментальном уровне подпитывался стремлением оборонного лобби расширять НАТО на восток, невзирая на вполне предсказуемую реакцию России. К 2008 году бывшие восточноевропейские сателлиты Москвы, когда-то входившие в состав более не существующего Варшавского договора, все были поглощены НАТО, несмотря на данные ранее обещания лидеров Запада, что такого расширения не будет.

Стратегически выхолощенная в годы правления Ельцина Россия неохотно смирилась с этим процессом, не имея возможности сделать ничего, кроме протеста. К 2000-м годам, когда импульс расширения приближал НАТО к центральным государствам бывшего Советского Союза, было уже невозможно делать вид, что России все равно.

«Однако остановить движение было трудно», — подчеркнул он.

Так, в Грузии в 2003 году к власти «пришел» харизматичный молодой юрист, получивший образование в США, Михаил — «Миша» — Саакашвили и сразу же начал приветствовать Вашингтон и просить присоединиться к альянсу. Чтобы укрепить свое положение в американской столице, Саакашвили нанял Рэнди Шойнеманна, республиканского лоббиста и исполнительного директора Комитета освобождения Ирака, неоконсервативной группы, созданной в 2002 году под председательством не кого иного, как Брюса Джексона, одного из высокопоставленных руководителей Lockheed и председателя Комитета по расширению НАТО.

В частном порядке американские политики и аналитики немного нервничали из-за своего гиперактивного протеже, подозревая, что он может навлечь на всех неприятности. По словам одного из них, Саакашвили «нужен был курс риталина, чтобы он заткнулся». Однако в открытую они придерживались совсем иной позиции, и в 2005 году Джордж Буш — младший, стоя на площади Свободы в Тбилиси, заявил о том, что Грузия может рассчитывать на поддержку Америки.

«По мере того как вы строите свободную и демократическую Грузию, американский народ будет поддерживать вас … По мере того, как вы строите свободные институты у себя дома, узы, связывающие наши страны, также будут становиться глубже. … Мы призываем к более тесному сотрудничеству с НАТО», — заявил тогда американский президент.

Саакашвили упорно трудился, чтобы снискать расположение дружественной сверхдержавы, поставляя грузинский контингент для возглавляемых США коалиций в Ираке и Афганистане и оказывая гостеприимство операциям американской разведки в самой Грузии. Совершенно очевидно, что средства перехвата АНБ начали расти на хорошо расположенных вершинах холмов. Во всем Вашингтоне грузинский президент пользовался поддержкой обеих партий таких влиятельных фигур, как Ричард Холбрук, а также сенатора Джона Маккейна, близким советником которого был лоббист Саакашвили Рэнди Шойнеманн.

К сожалению, углубление отношений между Вашингтоном и Тбилиси поспособствовало опасной самоуверенности Саакашвили. К 2008 году он беззастенчиво спровоцировал Москву, очевидно, будучи уверенным, что сможет выиграть войну со своим огромным соседом. Принимая у себя Брюса Джексона, который к тому времени возглавлял еще одну организацию, Проект переходных демократий, Саакашвили потребовал немедленной доставки различных систем вооружения, в том числе, как вспоминает Джексон, «тысячи Стингеров». Джексон сказал, что этого не произойдет. После чего лидер Грузии в грубой форме попросил того удалиться.

Ситуация достигла апогея на саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года. Тогда прибывший на него Владимир Путин подчеркнул, что расширение альянса представляет собой «прямую угрозу» для России. По словам бывшего высокопоставленного чиновника Белого дома, который разговаривал с автором, президент Буш в сопровождении советника по национальной безопасности Стивена Хэдли отвел Саакашвили в сторону и сказал ему не провоцировать Россию. По словам источников, причастных к встрече, что Буш предупреждал грузинского лидера, что США не станут начинать Третью мировую войну из-за Грузии.

В Бухаресте Буш пытался договориться о быстром включении Грузии и Украины в НАТО, но он отступил, столкнувшись с протестами европейских лидеров. В результате неловкого компромисса НАТО опубликовало заявление, в котором отказалось от немедленного членства. Тем не менее в документе говорилось, что «эти страны станут членами НАТО».

"Путин со всем вниманием отнесся к сказанному», — отметил Кокберн.

«Подстегиваемый высокомерием и не прислушавшийся к предупреждениям Вашингтона Саакашвили продолжил наступление, в конечном счете напав на сепаратистский регион Южной Осетии, находившийся под контролем России», — отметил автор.

По словам Джексона, «Миша пытался втянуть [США] в войну с Россией». Саакашвили мог увериться в этом из-за заверений разного рода подчиненных вице-президента Ричарда Чейни о том, что США все же придут ему на помощь. Тогдашние госсекретарь Кондолиза Райс и советник по национальной безопасности Стивен Хэдли опасались, что Чейни действительно может убедить Буша вмешаться. Чтобы предотвратить эту возможность, Хэдли приказал своему помощнику Фионе Хилл встать возле офиса Чейни и следить за его передвижениями. Если он выходил из него и направляется в Овальный кабинет, она должна была немедленно звонить своему боссу и Райс, чтобы они могли броситься к Бушу и отговорить его от любых опасных идей, которые вице-президент закапывал ему в ухо.

Тем временем российские войска быстро контратаковали и вскоре оказались глубоко на территории Грузии, стараясь по пути уничтожить все эти американские посты слежения. Унизив Саакашвили, они ушли. Несмотря на фундаментальные параллели между Грузией 2008 года и Украиной 2021 года, прежде всего в части намеков на членство в НАТО, есть между ситуациями и важные различия.

По словам бывшего высокопоставленного чиновника Белого дома, «Саакашвили был горячим человеком, страдающим манией величия», тогда как президент Украины Владимир «Зеленский был избран на мирной платформе, но его внутренняя оппозиция высмеивает его, называя слабым политиком».

В частности, отметил бывший чиновник, предшественник Зеленского Петр Порошенко, стремясь вернуться к власти, требует от него бросить вызов Путину. Значит, добавил он, Зеленского и его военных подстрекают «идиоты» в Вашингтоне.