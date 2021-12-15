Стокгольм, 15 декабря 2021, 14:12 — REGNUM Проблема подростковой преступности в Швеции в настоящее время является одним из приоритетных направлений правительства. 15 декабря, согласно отделу Полиции Швеции по предотвращению преступлений, в стране число краж, в которых подозреваются подростки, с 2015 по 2019 годы увеличилось более чем вдвое, передает радиостанция Sveriges Radio.
Наибольшее количество подозреваемых составляют молодые люди в возрасте от 15 до 17 лет. Отмечается, что число девочек, вовлеченных в кражи, также выросло.
Как правило, большинство краж происходят в часы, когда в школах заканчиваются занятия.
Отмечается, что в 2020 году число подозреваемых в кражах подростков снизилось, но произошло это на фоне пандемии коронавируса и сокращения числа социальных контактов в быту и общественном пространстве.