Акбулак, Оренбургская область, 15 декабря, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В Акбулаке Оренбургской области бродячие собаки напали на ребенка. По данному факту проводится проверка. Об этом 15 декабря корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

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По данным ведомства, 14-летняя девочка обращалась за медпомощью. Врачи назначили подростку амбулаторное лечение. У школьницы раны на ноге. Предварительно установлено, что днем на перекрестке улицы Петроалексеевской и переулка Площадного Акбулака на девочку напали две бродячие собаки.

Добавим, на территории Оренбуржья за восемь месяцев 2021 года более 4 тысяч человек пострадали из-за агрессивных животных.