Сергиев Посад, Московская область, , 14:06 — REGNUM Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Сергиевом Посаде. Об этом 15 декабря сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 203 человека. Следом за Сергиевым Посадом идет Дмитров, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 121 человека. На третьем месте расположилось Домодедово, где COVID-19 диагностировали у 117 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1739 новых случаев COVID-19.

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