Кострома, 15 декабря 2021, 14:33 — REGNUM Территориальная генерирующая компания (ТГК-2) будет ремонтировать трубы в Костроме круглый год, чтобы наверстать упущенное. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
Напомним, 245 километров тепловых коммуникаций Костромы были отданы в аренду ТГК-2 весной 2019 года. По условиям договора за первые пять лет компания должна вложить в модернизацию сетевого комплекса 2 млрд рублей, отремонтировав 97 км тепловых сетей. Возврат инвестиций должен произойти в ходе последующих 15 лет их эксплуатации.
Согласно документу в 2021 году компания должна была осуществить капитальный ремонт 20 километров труб. По данным на средину декабря фактически отремонтировано 38% коммуникаций от плана или 7,7 километров.
За ежегодное отставание от планов администрация начислила ТГК-2 53,8 млн неустойки. Часть суммы — 10,7 млн компания уже выплатила. Остальная часть платежей будет погашена компанией в рассрочку до лета 2026 года. Отметим, что ремонт труб в рамках концессии в Костроме должен завершиться в 2023 году. В планах на 2022 год у ТГК-2 закрыть объём ремонтов на 2021 год и привести в порядок 19,9 км сетей, в 2023 — 18,4 км.
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