Кострома, , 14:33 — REGNUM Территориальная генерирующая компания (ТГК-2) будет ремонтировать трубы в Костроме круглый год, чтобы наверстать упущенное. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Ремонтные работы

Напомним, 245 километров тепловых коммуникаций Костромы были отданы в аренду ТГК-2 весной 2019 года. По условиям договора за первые пять лет компания должна вложить в модернизацию сетевого комплекса 2 млрд рублей, отремонтировав 97 км тепловых сетей. Возврат инвестиций должен произойти в ходе последующих 15 лет их эксплуатации.

Согласно документу в 2021 году компания должна была осуществить капитальный ремонт 20 километров труб. По данным на средину декабря фактически отремонтировано 38% коммуникаций от плана или 7,7 километров.

«Учитывая большой объем работ, ПАО «ТГК-2» планируется проведение ремонтных работ на тепловых сетях в круглогодичном режиме. При прохождении текущего отопительного периода планируется выполнить ремонт магистральных сетей по улицам Спасокукоцкого, Пятницкой, Задорина, б-р Петрковский и Ново-Полянская. Данные участки с учетом возможности резервирования можно выводить в ремонт без ограничения потребителей. В настоящее время работы проводятся на улицах Спасокукоцкого и Задорина, Комбинатовской и 1-го Мая», — пояснили в администрации.

За ежегодное отставание от планов администрация начислила ТГК-2 53,8 млн неустойки. Часть суммы — 10,7 млн компания уже выплатила. Остальная часть платежей будет погашена компанией в рассрочку до лета 2026 года. Отметим, что ремонт труб в рамках концессии в Костроме должен завершиться в 2023 году. В планах на 2022 год у ТГК-2 закрыть объём ремонтов на 2021 год и привести в порядок 19,9 км сетей, в 2023 — 18,4 км.

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