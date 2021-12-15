Стокгольм, 15 декабря, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Правительство Швеции намерено распространить действие сертификатов вакцинации от COVID-19 на многие мероприятия в стране. Однако десятки тысяч человек, которые вакцинировались двумя компонентами и которые проживают в Швеции, но не являются гражданами, не могут получить сертификат шведского образца. Об этой проблеме 15 декабря сообщил телеканал SVT.

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

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Невозможность получить доказательство вакцинации среди прочих касается иностранных студентов по обмену, приглашенных лекторов, профессоров и представителей прочих специальностей.

«Мы вынуждены выбирать между дискриминацией сотен студентов или отменой мероприятий. Это возмутительно», — заявил в интервью SVT Тео Эльмфельдт, председатель студенческого союза Королевского технологического института в Стокгольме.

В то же время, пишут журналисты, не только иностранцы не могут получить сертификат и заветный QR-код. Шведы, привитые за пределами ЕС, также сталкиваются с трудностями.