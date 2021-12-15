Москва, , 14:01 — REGNUM Собственник холдинга СДС Михаил Федяев, который владеет шахтой «Листвяжная», а также гендиректор компании «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев. Задержаны ожидаемо. Странно, что это не случилось сразу, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Но, видно сопротивление сбору информации о датчиках было серьёзным. И есть подозрения, что не только на этой шахте.

По моей информации, лоббисты от угольщиков просто осаждали Минэнерго и Ростехнадзора (надо отдать должное жёсткой позиции руководителей), а в региональных структурных подразделениях так просто была и есть паника — все, видно, макали пальцы в доходный пирог.

Это дело будет масштабным, пока арестовывали только малозначащих сотрудников и вот теперь заход с головы. На скамье подсудимых в итоге окажутся и предприниматели и госслужащие.

Но, и это ещё не все — поднимут исполнение поручений президента России Владимира Путина от 2010 года и оценят работу тех, кто за них отвечал», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники правоохранительных органов задержали совладельца и президента холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС) Михаила Федяева после допроса о трагедии на шахте «Листвяжная».

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