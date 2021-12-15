15 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Почему в Сети не доверяют словам вирусолога Петра Чумакова об искусственном происхождении «Омикрона»

Светлана Шаповалова, , 16:49 — REGNUM Известие о том, что «Омикрон» мог быть создан искусственно, взбудоражило интернет. В социальных сетях нашлось много тех, кто не поверил учёному. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

«То, о чем талдычили Гундаров (Игорь Гундаров, известный учёный-медик. — С. Ш.) и Кургинян (Сергей Кургинян, лидер движения «Суть времени». — С. Ш.), наконец нашло подтверждение», — отметил Михаил Болычевский.

«Только недалекие считают, что сам коронавирус был не искусственно создан», — соглашается А.

«Тут ведь вот какая загогулина: ежели такие ученые, с таким мировым именем, как Константин Чумаков, произносят подобные обвинения насчет «Омикрона», то и вообще вся так называемая пандемия начинает выглядеть как испытание бактериологического оружия, а этот «Омикрон» — то самое противоядие, которое должно было быть в руках разработчика», — иронизирует N. «После заявлений о наличии ДНК у коронавируса остальное можно не читать», — поддерживает Андрей Филимонов.

«Гонит. Естественный процесс эволюции вируса. Как от испанки к современному гриппу», — считает Адам. «То есть вирусологов напрягает факт попытки окончания пандемии? А не факт появления нового «вируса»?» — спрашивает Светлана.

«Искусственная эпидемия — во всех смыслах. Искусственный вирус — искусственные меры борьбы с ним», — заметил Николай Верзилов.

«А предыдущие мутации вируса «сами собой» получились? Нет. Полагаю, что и они были созданы. Для того, чтобы постараться переформатировать мир», — рассуждает Алекс.

Лаборатория (сс) Governor Tom Wolf

«Уж от кого, а от Чумакова не ожидал таких заявлений, он же вроде за вакцинацию обязательную. Распространяем вирус — а потом лечим, и все при делах, никто без работы не остаётся», — иронизирует Александр Ликвидов.

«Интересно, «а как скоро появятся вопли», что всё это «голимая конспирология» и всё это ложь?!» — спрашивает Олег Великанов.

«Уже само по себе смело сказать, что вирус имеет искусственное происхождение. И привести доказательство. Только каким образом так можно прекратить пандемию?! Создав ещё один конструкт? Что-то с этими тремя аминокислотами вирусолог не договаривает!» — считает Ксения Горюнова.

«Независимо от того, является ли Omicron еще одним вирусом, созданным в лаборатории, или нет, глобальная элита собирается использовать его в своих интересах в полной мере, продолжая античеловеческую программу «Великой перезагрузки»», — предположила Светлана.

Москвич Алексей Ершов на своей странице «ВКонтакте» задаёт ещё более насущные вопросы:

«Ничего себе заявление! Помнится, у нас Генпрокуратура хотела наказывать людей за фейки об искусственном происхождении вируса SARS-CoV-2. А тут выступает не махровый конспиролог, а членкор РАН и говорит, что штамм «Омикрон» сделали англичане.

Таким образом, получается, академик признал: что вирус можно искусственно модифицировать в принципе; что штамм вируса «Омикрон» получен именно искусственной модификацией; что по каким-то критериям можно установить тех, кто осуществил модификацию; что это было сделано намеренно с какими-то глобальными целями.

Коронавирус Phil.cdc.gov

А из этих пунктов вытекают вполне уместные вопросы. Почему если можно сделать «Омикрон», то так же нельзя было сделать «Дельту»? Почему тогда нельзя точно так же было сделать и изначальный штамм — «Альфу»?

Почему нельзя сделать более опасные штаммы, например, такие, которые будут вызывать разные нехорошие взаимодействия с существующими вакцинами? Если удалось установить авторов «Омикрона», то в чем проблема установления того, кто создал штаммы «Дельта» и «Альфа»? В общем, много вопросов возникает».

«Вообще, весь этот модный вирус создан искусственно. И чему удивляться? Пандемию свернут, а ку-ку-коды останутся», — написала в чате телеграм-канала ИА REGNUM Стелла Рыжкова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что новый штамм коронавируса «Омикрон» могли создать специально, чтобы «свернуть» пандемию COVID-19, в интервью «Радио России» отметил вирусолог Пётр Чумаков.

Читайте также: Вирусолог Чумаков допустил, что штамм «Омикрон» создан искусственно