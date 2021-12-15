Грозный, , 13:57 — REGNUM В Чечне за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного случая смерти от COVID-19. Такая ситуация отмечена впервые с 19 ноября. Днем ранее скончались четыре жителя региона. Общее число смертей от опасной инфекции в республике достигло 876, сообщили 15 декабря в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным оперштаба, Чечня занимает пятое место в Северо-Кавказском федеральном округе по смертности от осложнений после заражения коронавирусом. Первое место у Ставрополья, второе — у Дагестана, третье — Кабардино-Балкарии, четвертое — у Карачаево-Черкесии.

За прошедший день в Чечне были подтверждены тесты на коронавирус у 75 человек. Столько же граждан были сняты с учета в связи с выздоровлением. За все время пандемии заболели COVID-19 29 800 жителей республики. Выздоровели 27 977 пациентов. В настоящее время проходят лечение 947 инфицированных лиц.