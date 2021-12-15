Астрахань, , 13:57 — REGNUM В Астраханской области 15 декабря подтверждено 240 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем было выявлено днём ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе было зарегистрировано 77 тыс. 886 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 823 человека.

За весь период 2274 человека скончались. Семь новых случаев зарегистрировано за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,00.