Москва, 15 декабря, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о новых полномочиях полиции, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Совет Федерации

В частности, сотрудники полиции смогут вскрывать автомобили — для спасения жизни граждан, для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, для задержания подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, для пресечения преступления, для применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, для проведения осмотра транспортного средства или груза, для проверки сообщения об угрозе террористического акта, а также для установления обстоятельств несчастного случая.

Полиция сможет проводить оцепление территорий, жилых помещений, строений и других объектов — при проведении мероприятий, направленных на обнаружение предметов, изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных, либо при наличии оснований полагать, что в границах территорий или объекта готовится, совершается или совершено преступление, а также при необходимости предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан, которые не могут быть защищены иным способом.

Кроме того, сотрудникам полиции предоставляется право осуществлять в границах оцепления личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, осмотр транспортных средств и грузов с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы, с применением при необходимости технических средств.

В случае отказа гражданина подвергнуться личному осмотру или предоставить для осмотра транспортное средство и грузы полиция имеет право не допускать проход такого гражданина на территории, жилые помещения, строения и другие объекты, где проводится оцепление, или его выход за пределы границ оцепления.

Закон о новых полномочиях полиции Госдума приняла в третьем чтении 8 декабря. В нижней палате парламента уверены, что новые полномочия повысят качество работы. При этом, указали в комитете Госдумы по безопасности, ответственность сотрудников полиции никто не отменял, в том числе материальную и уголовную.