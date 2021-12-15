Белград, , 18:15 — REGNUM Сербия получила партию нового лекарства от коронавируса из США. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич 15 декабря в видеоролике, опубликованном на его официальной странице в «Инстаграме».

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По словам президента, количество флаконов нового лекарства, поступившего в Сербию, достаточно для лечения 11 500 пациентов. В будущем Сербия планирует закупить до 50 000 флаконов.

«Новое лекарство от COVID-19 поступило в Сербию! Оно куплено в США, а в Европе, кроме нас, его закупили только Дания, Литва и Словения. Жизнь и здоровье людей бесценны», — говорится в сообщении, опубликованной под видеообращением президента Вучича.

Напомним, что в Сербии за последние сутки было выявлено около 1600 новых случаев заражения коронавирусом.