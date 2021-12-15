Кудрово, Ленинградская область, , 14:54 — REGNUM В Ленинградской области ГКУ «Ленавтодор» начало процедуру изъятия в государственную собственность 38 земельных участков и одного объекта недвижимости, необходимых для строительства нового выезда из города Кудрово на Мурманское шоссе, входящее в федеральную трассу «Кола». Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Кудрово Дарья Драй © ИА REGNUM

Общая площадь подлежащей выкупу под дорожный объект территории составит около 21 гектара.

«Это первый шаг к реализации очередного важного инфраструктурного проекта на границе Ленинградской области и Санкт-Петербурга», — подчеркнул глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.

Напомним, в октябре 2021 года регион получил одобрение правительства России на получение инфраструктурных кредитов под большие дорожные проекты во Всеволожском районе. В их числе — строительство новой развязки в Кудрово, на которую в 2022—2023 годах федеральный центр готов выделить четыре миллиарда рублей.

Проектная документация на строительство объекта была одобрена экспертизой в 2021 году. Стройку предполагается реализовывать в два этапа: сначала — пробивка Центральной улицы к Мурманскому шоссе, затем — реконструкция существующей развязке к ТРЦ «Мега». Новая развязка значительно упростит въезд и выезд из Кудрово.

Сметная стоимость развязки составляет 5,6 млрд рублей, протяженность — около трех километров. В проекте также участвует частный капитал в лице ООО «Ингка Сентерс Рус Менеджмент» (ИКЕА).

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти одобрен проект строительства развязки в Кудрово