Санкт-Петербург, , 13:55 — REGNUM Чистка крыш от снега и наледи в Петербурге производится с нарушением техники безопасности, что может привести к тяжелым последствиям как для самих рабочих, так и для прохожих и автомобилистов. Об этом свидетельствуют видеоролики, распространенные петербуржцами в социальных сетях.

Уборка снега с крыши (архивное фото) Дарья Драй © ИА REGNUM

На одном из них видно, как двое сотрудников ЖКХ сбрасывают снег с покатой крыши дома без страховки, стоя на водосточном желобе, один из рабочих цепляется ногой за хлипкую решетку.

На другом видео запечатлено, как вместе со снегом на землю падает лопата, которую, возможно, случайно выронил уборщик крыши. При этом участок двора, куда сбрасывают снег и наледь, никак не огражден от людей.

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Напомним, за последние два дня произошло как минимум четыре случаях получения тяжелых травм петербуржцами от падения наледи и сосулек, в том числе пострадал ребенок. При этом власти признали, что каждый третий двор в городе убирается плохо от снега и льда.

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