Вашингтон, , 13:55 — REGNUM В результате прихода к власти в ФРГ новой правящей коалиции ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» был существенным образом осложнен и это помогло Украине. Такое мнение 14 декабря высказал публицист Пол Грегори в своей статье в журнале The Hill.

Германия (сс) Hans

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Как отметил автор статьи, предыдущее правительство ФРГ способствовало строительству указанного трубопровода и даже президент США Джо Байден не стал вводить в отношении проекта новые санкции, так как, по мнению Грегори, не смог противостоять воле экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в этом вопросе.

Также публицист отмечается, что, по его данным, предполагалось, что «Северный поток — 2» начент функционировать после одобрения со Федерального агентства Германии и отзыва от Еврокомиссии, однако назначение лидера партии «Зеленых» и противницы российского газопровода Анналены Бербок на должность главы МИД ФРГ усложнило эту задачу.

«И вот бомба: в своем воскресном выступлении по национальному телевидению Бербок заявила, что «Северный поток — 2» не может быть запущен, потому что, согласно коалиционным соглашениям, подводный трубопровод не соответствует европейскому закону об энергетике», — пишет автор статьи.

Кроме того, он добавляет, что заявления нового канцлера Германии Олафа Шольца о том, что «вторжение» России на Украину будет иметь последствия говорит о том, что новой немецкой коалиции удалось «застать (президента России Владимира) Путина врасплох» и спасти Киев, так как России теперь нужно делать выбор между якобы готовящимся вторжением и началом эксплуатации трубопровода.

В то же время, по мнению Грегори, вероятнее всего, Россия будет и далее давить на Берлин ценами на газ, однако пока не ясно, как новая немецкая коалиция будет реагировать на это.

Как передавало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg сообщило, что несколько крупных стран Европейского союза не поддерживают планы о введении ограничительных мер против России из-за возможной эскалации в отношении Украины.