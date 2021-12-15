Оренбург, , 13:54 — REGNUM В Оренбурге документы конкурсной комиссии предоставили 20 кандидатов на должность главы города. Сегодня, 15 декабря, комиссия приняла решение о допуске всех претендентов к конкурсу. Информация об этом опубликована на сайте муниципалитета.

Кресло чиновника Иван Шилов © ИА REGNUM

Конкурсное собеседование начнется 20 декабря. Каждому кандидату выделят по полчаса для выступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-мэр Владимир Ильиных сложил с себя досрочно полномочия главы Оренбурга в конце сентября 2021 года. Он стал депутатом Госдумы. В октябре горсовет одобрил отставку.

Изначально конкурс на вакантную должность планировали провести 19 ноября. Однако впоследствии сроки сдвинули и назначили проведение конкурса на 23 декабря.

Стоит отметить, с 2018 года (после ареста и отставки Евгения Арапова) Оренбург переживает частую смену глав. За эти годы муниципалитетом управляли Сергей Николаев, Дмитрий Кулагин, Владимир Ильиных.

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