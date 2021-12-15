Оренбург, 15 декабря, 2021, 13:54 — ИА Регнум. В Оренбурге документы конкурсной комиссии предоставили 20 кандидатов на должность главы города. Сегодня, 15 декабря, комиссия приняла решение о допуске всех претендентов к конкурсу. Информация об этом опубликована на сайте муниципалитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Кресло чиновника

Конкурсное собеседование начнется 20 декабря. Каждому кандидату выделят по полчаса для выступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-мэр Владимир Ильиных сложил с себя досрочно полномочия главы Оренбурга в конце сентября 2021 года. Он стал депутатом Госдумы. В октябре горсовет одобрил отставку.

Изначально конкурс на вакантную должность планировали провести 19 ноября. Однако впоследствии сроки сдвинули и назначили проведение конкурса на 23 декабря.

Стоит отметить, с 2018 года (после ареста и отставки Евгения Арапова) Оренбург переживает частую смену глав. За эти годы муниципалитетом управляли Сергей Николаев, Дмитрий Кулагин, Владимир Ильиных.