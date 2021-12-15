Москва, 15 декабря, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Появление нового штамма коронавируса может существенного повлиять на мировую экономику, сообщил 15 декабря корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин.

Dan Smith Здание ФРС США

По его мнению, от распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» можно ожидать схожих реакций рынка, как и в начале 2020 года, но с отличительными особенностями, которые ставят участников в более выигрышное положение.

«Важная особенность — сейчас есть вакцина и очевидно, все силы правительств, будут направлены на увеличение количества привитых. В этой связи развитие получать сектора экономики, которые задействованы в области медицины и медицинского страхования. В то же время следует ожидать спад спроса на курортно-туристическую деятельность. Очевидно, мы увидим спад рынка туризма, и как следствие, спад прибыли у туристических компаний», — сказал он.

По мнению эксперта, акциям туристического сектора «есть куда падать».

«Если говорить о цепочке поставок и нефти, не стоит «бить в набат». Конечно, мы вполне вероятно увидим замедление экономики, и как следствие спад спроса на нефть. Следует учесть, что ждать серьёзного замедления экономики не стоит. Сейчас нефть торгуется по цене 75.54 за бочку сорта Brent, и эта цена достаточно объективна. Я ожидаю боковое движение цен в рамках этой отметки, при условии, если штамм не окажется настолько серьёзным, что современная вакцина не будет от неё помогать», — сказал он.

Трейдер отметил рост числа заболевших в США.

«Недавно стало известно о новом пике заболевших, после серьёзного осеннего спада. Пока эксперты не комментируют причин, но, если количество заражённых будет увеличиваться, очевидно, ФРС включит печатный станок, и мы увидим очередной бум инфляции, а вместе с ним и дикий рост фондового рынка. Наши взоры сейчас должны быть направлены именно на действия ФРС. Если в ближайшее время, после двухдневного заседания ФРС на днях, мы увидим сокращение монетарных стимулов, значит, это начнёт сокращать инфляцию и позволит стабилизировать существующую обстановку, при условии, если количество больных не будет увеличиваться», — заявил Звёздин.