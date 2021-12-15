Вильнюс, , 13:50 — REGNUM Министерство иностранных дел Литвы создало рабочую группу по противодействию «экономическому давлению Китая», сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Литва Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Министерство иностранных дел Литвы объявило о создании рабочей группы по противодействию «экономическому давлению Китая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рабочая группа будет «анализировать и оценивать информацию о мерах экономического давления, применяемых к литовскому бизнесу, и предлагать помощь предприятиям страны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее литовский минтранс зарегистрировал законопроект о введении санкций против Белоруссии, включая торговую блокаду. В документе утверждается, что Литва страдает от «гибридной агрессии» белорусских властей.