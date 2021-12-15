Боровск, Калужская область, , 15:55 — REGNUM Новый аппарат спиральной компьютерной томографии (СКТ) закуплен для Центральной районной больницы Боровского района в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Об этом 15 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Калужской области Илью Мохова.

В больнице Боровска проводится монтаж нового томографа Фото министерства здравоохранения Калужской области

СКТ — один из современных методов диагностики. Снимки томографа, которые исследуют области тела человека, позволяют максимально точно рассмотреть все слои тканей и выявить любую патологию. Поэтому спиральная компьютерная томография — один из часто назначаемых врачами видов медицинского исследования.

В настоящее время в больнице проводятся работы по монтажу нового аппарата. Он будет установлен до конца года и уже в январе 2022 года начнёт работу.

«Ежемесячно в Боровском районе в исследованиях методом СКТ нуждается около 700 — 800 пациентов. Установка нового аппарата СКТ позволит обеспечить им доступность своевременной диагностики, и, что особенно важно, повысить выявляемость заболеваний на ранних стадиях», — отметил Илья Мохов.

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