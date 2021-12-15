Лос-Анджелес, США, 15 декабря, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Кинокомпания Universal Pictures назвала новую дату премьеры нового фильма Майкла Бэя «Скорая» (Ambulance), в котором снимаются Джейк Джилленхол и Яхья Абдул-Матин II. Об этом 15 декабря сообщает портал Comicbook.

AF.mil Майкл Бэй (справа) на съёмках

Отмечается, что Sony решила перенести релиз экшн-триллера «Скоростной поезд» (Bullet Train) с Брэдом Питтом с 8 апреля 2022 года на лето 2022-го. Universal быстро среагировала и заняла эту дату для картины Бэя. Издание отметило, что кинокомпания, судя по всему, верит в этот фильм, поскольку решила перенести его релиз с не очень «урожайного» февраля на выходные перед Пасхой.

Для справки: фильм «Скорая» будет выполнен в жанре драматического экшн-триллера, сюжет которого расскажет о том, как два брата захватывают машину скорой помощи с женщиной-врачом и её умирающим пациентом. Изначально Universal Pictures хотела выпустить фильм в прокат 17 февраля 2022 года.