Москва, 15 декабря 2021, 13:54 — REGNUM Памятник погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву установят в Москве. Соответствующее решение 15 декабря было принято на заседания Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава МЧС Евгений Зиничев
Глава МЧС Евгений Зиничев
Kremlin.ru

«Считаю крайне важным увековечить память Евгения Николаевича Зиничева. Зиничев — герой России, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал армии. Это выдающийся человек, всю свою жизнь отдавший служению отечеству, который трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая человека», — сказал депутат законодательного собрания столицы Евгений Герасимов («Единая Россия») во время своего доклада по указанному вопросу.

Предложение об установке памятника поступило 22 ноября 2021 года от исполнительного директора Российского военно-исторического общества Виталия Мартынюка. Монумент планируется установить в сквере Дмитрия Михайлика, по адресу: ул. Кременчугская, д. 5, корп. 1.

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгограде вандалы повредили Братскую могилу морякам