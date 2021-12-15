Москва, , 13:54 — REGNUM Памятник погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву установят в Москве. Соответствующее решение 15 декабря было принято на заседания Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава МЧС Евгений Зиничев Kremlin.ru

«Считаю крайне важным увековечить память Евгения Николаевича Зиничева. Зиничев — герой России, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал армии. Это выдающийся человек, всю свою жизнь отдавший служению отечеству, который трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая человека», — сказал депутат законодательного собрания столицы Евгений Герасимов («Единая Россия») во время своего доклада по указанному вопросу.

Предложение об установке памятника поступило 22 ноября 2021 года от исполнительного директора Российского военно-исторического общества Виталия Мартынюка. Монумент планируется установить в сквере Дмитрия Михайлика, по адресу: ул. Кременчугская, д. 5, корп. 1.

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