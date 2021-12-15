Гавана, 15 декабря, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Правительство Испании 14 декабря пожертвовала системе национального здравоохранения Кубы партию лекарства для лечения осложнений коронавируса. Об этом сообщает информагентство Prensa Latina.

Toby Bradbury Красный крест

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15 тысяч ампул противотромбозного препарата эноксапарина натрия и 90 тысяч ампул гормона гидрокортизона было передано Кубинскому Красному Кресту при посредничестве Испанского агентства международного сотрудничества.

Президент Кубинского Красного Креста доктор Луис Фойо Себальос поблагодарил Испанию и подчеркнул важность препаратов для лечения пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии.

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