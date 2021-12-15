Сосновоборск, Красноярский край, 15 декабря, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В городе Сосновоборске Красноярского края разыскивают подозреваемого в надругательстве над девятилетней девочкой. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 декабря в Главном следственном управлении СКР по региону.

(сс) Jordan McDonald Девочка

В декабре 2021 года в Красноярском крае было возбуждено уголовное дело по факту совершения неизвестным мужчиной иных действий сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Злоумышленника, надругавшегося над девятилетней девочкой, до сих пор не нашли. Составлен его фоторобот.

Следователи просят тех, кому что-либо известно о подозреваемом и его местонахождении, раскрыть эту информацию. Расследование уголовного дела продолжается.

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