Ереван, , 13:44 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 7801 исследование на коронавирус, из которых 212 дали положительный результат. Об этом 15 декабря сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус Permkrai.ru

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Всего в стране выявили 342 977 носителей коронавируса. Из них 326 559 справились с инфекцией, в том числе 255 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 7076 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9325 пациентов с COVID-19, в том числе 29 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 5567 тестов на коронавирус 161 был с положительным результатом. 472 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 29 пациентов с COVID-19.