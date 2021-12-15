Москва, 15 декабря, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России 10 декабря опубликовало заявление «О диалоге с США и другими странами Запада относительно выработки гарантий безопасности». В нём развиваются темы, поднимавшиеся на переговорах президентов России и США 7 декабря 2021 года. Российское внешнеполитическое ведомство предлагает продолжить диалог о мерах, которые смогут гарантировать безопасность Российской Федерации.

Флаг США

В документе напоминается, что России нужны серьёзные долгосрочные правовые гарантии отказа НАТО от дальнейшего продвижения на восток и появления на западных рубежах России вооружения, которое сможет угрожать нашей стране, рассказали в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ. МИД РФ настаивает на отказе от решений Бухарестского саммита НАТО 2008 г., где обещалось Украине и Грузии принять их в Североатлантический альянс.

Как отмечает Институт РУССТРАТ, на волне истерии, поднятой западными СМИ, о маневрах российской армии в ближайших с Украиной районах, стоит напомнить, что США уже долгое время накачивают Украину собственными войсками, хотя та не является членом НАТО. В Вашингтоне считают, что если вместо военных баз называть размещаемые объекты учебными центрами, а перебрасываемый контингент — инструкторами, это не должно вызывать опасений.

Тем временем Украина уже приютила почти 12,5 тысячи солдат альянса, которые учат местных военных диверсионно-разведывательной деятельности и операциям за рубежом.

Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовёт!», предупредил заокеанских партнеров, что их упорство в желании взять территорию России на прицел может привести к печальным последствиям. Современное отечественное вооружение, в том числе гиперзвуковые ракеты «Циркон», уже через пять минут могут достигать любой цели на континентальной части США.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков пояснил, что желание разговаривать с Россией исключительно с позиции силы приведёт к новому Карибскому кризису. Представителям партии войны он напомнил о первом министре обороны США Джеймсе Форрестоле, который на волне подобной истерии в 1949 году с криком «Русские идут!» выбросился из окна психиатрической больницы.

«Договорённости рано или поздно будут достигнуты, но понервничать придётся и американцам, и русским», — заключает РУССТРАТ.