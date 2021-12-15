Москва, , 13:42 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, призванный улучшить организацию дорожного движения в городах, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Документом уточняются полномочия органов государственной власти РФ и регионов, а также органов местного самоуправления при осуществлении деятельности по организации дорожного движения, организации и осуществлении парковочной деятельности.

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Росавтодор) наделяется полномочиями по обеспечению мониторинга дорожного движения и обеспечения эффективности организации дорожного движения в отношении автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении этой компании.

Меняется порядок и основания разработки, согласования и утверждения документации по организации дорожного движения (комплексных схем организации дорожного движения и проектов организации дорожного движения).

Устанавливается обязанность разработки комплексных схем организации дорожного движения для дорог и их участков в границах одного или нескольких муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов или городских поселений либо их частей, имеющих общую границу, с общей численностью населения свыше 50 тыс. человек в границах одного субъекта. Сейчас такие схемы разрабатываются при численности населения свыше 10 тыс. человек.

Комплексные схемы организации дорожного движения для дорог и их участков в границах муниципальных образований либо их частей с общей численностью населения менее 50 тыс. человек, расположенных в границах одного субъекта, будут разрабатываться в соответствии с решениями органов местного самоуправления указанных образований.

Устанавливается обязанность по разработке комплексных схем организации дорожного движения для территорий городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя.

Регионы получают полномочия по утверждению порядков разработки, согласования и утверждения в субъекте РФ комплексных схем организации дорожного движения, а также проектов организации дорожного движения для автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения либо их участков, автомобильных дорог местного значения либо их участков, для дорог, не являющихся автомобильными дорогами, а также для частных автомобильных дорог. Сейчас такие полномочия возложены на Минтранс РФ.

Утверждение документации по организации дорожного движения будет осуществляться с учетом заключения МВД за некоторым исключением.

Принятие закона не повлечет роста цены за проезд по платным дорогам, заверил в ходе дискуссии замглавы Минтранса Дмитрий Зверев.

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