Багдад, 15 декабря, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Власти Ирака договорились с Вашингтоном о размещении миссии военных советников и о сохранении сотрудничества в сфере разведки и материально-технической поддержки армии. Об этом в интервью телеканалу Al-Hadath сообщил командующий совместными операциями в Ираке генерал-майор Абдул Амир аш-Шаммари.

The U.S. Army Операция в Ираке

По его словам, армия США продолжает вывод войск из Ирака в сроки, обговорённые правительством двух стран. В частности, Пентагон вывел подразделения морской пехоты и войск противовоздушной обороны с авиабаз «Харир» и «Айн аль-Асад», которые были передислоцированы на территорию Кувейта и Иордании. При этом миссия НАТО, а также корпус иностранных военных советников, помогающим силовым структурам Ирака, продолжит свою деятельность.

Вооружённые силы Ирака берут на себя обязательства по охране всех иностранных военных и дипломатических миссий, дислоцированных на территории страны.