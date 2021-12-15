Грозный, , 13:41 — REGNUM В белорусском городе Бресте будет построена мечеть, которую назовут в честь первого главы Республики Чечня Ахмата-Хаджи Кадырова. С просьбой о помощи в реализации проекта обратилось духовенство Белоруссии к представителям муфтията Чечни, посетившим республику.

Мечеть Hans

«Духовный лидер РБ Абу-Бекир Хазрат Шабанович от имени мусульман республики Беларусь обратился к муфтию ЧР шейху Салаху-Хаджи Межиеву с просьбой о ходатайстве перед руководством Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова о строительстве мечети в городе-герое Бресте», — приводит слова представителя муфтията ИА «Чечня Сегодня».

Напомним, ранее сообщалось о помощи РОФ имени Ахмата Кадырова при строительстве мечетей в различных странах мира, в том числе в востановлении разрушенной мечети в сирийском городе Алеппо.

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