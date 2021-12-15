Париж, 15 декабря, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами ЕС, в ноябре увеличились на 3,4% в годовом выражении, это максимальное значение за 13 лет. Таковы окончательные данные Национального статистического управления Insee.

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В октябре показатель был меньше — 3,2%. Такую динамику прогнозировали эксперты, совпала она и с предварительными данными.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, увеличились в ноябре на 2,8% в годовом выражении, октябрьский рост составлял 2,6%. Относительно октября ноябрьские цены подросли на 0,4%.

Ускорение инфляции в статуправлении объяснили подорожанием энергоносителей, промышленных товаров и услуг. Без учёта стоимости продуктов питания и энергоносителей инфляция ускорилась с 1,4% месяцем ранее до 1,7%.

Продовольствие поднялось в цене на 0,5% в годовом выражении, свежие продукты подешевели на 0,7%. За месяц продукты питания стали стоить на 0,4% дороже.

Энергоносители стали стоить на 21,6% больше в годовом выражении и на 1,5% — за месяц. Для промтоваров и услуг показатели составили соответственно 0,8% и 0,2%, а также 1,9% и на 0,2%.

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